«الهلال الأحمر»: مصر قدمت 62 ألف طن مساعدات لغزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

كشف الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، استمرار جهود الرعاية التي يقدمها الهلال، للفلسطينيين وأسرهم عن طريق برامج اجتماعية ونفسية، إذ يجري التواصل معهم على مستوى المحافظات من خلال اللجنة المركزية بالعريش، مشيرًا إلى أنّ حجم المساعدات التي جرى استقبالها حتى 28 فبراير الماضي، وصل إلى نحو 167 ألف طن من 42 دولة و30 منظمة سواء عن طريق الجو أو البحر أو البر.

جهود المجتمع المدني والتحالف الوطني

وأوضح في تقرير له، أنّ المساعدات تنوعت ما بين المواد الغذائية والصحية والإعاشة، وبلغ حجم ما قدمته الدولة المصرية 62 ألفًا و744 طنًا مقدمة بجهود المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهي أكبر دولة قدمت مساعدات لأهالي قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة، مشيرًا إلى حجم المعوقات التي تواجه إدخال المساعدات إلى القطاع.

مواجهة سوء الأوضاع الإنسانية بغزة

وأكد أنّ الدولة المصرية منذ بداية الأزمة، أعلنت موقفها الثابت ولم يُغلق معبر رفح على الإطلاق، إلا أنّ المشهد تسوده ضبابية والوضع الإنساني داخل غزة معقد للغاية، وما يتم حاليا من إنزال للمساعدات عبر الجو هو آلية مختلفة توفر تدخلًا سريعًا في مواجهة تردي الأوضاع الإنسانية الذي تعيشها غزة.