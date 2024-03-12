تبكير صرف معاش تكافل كرامة المعاش بالزيادة الجديدة.. هتقبض أمتى؟

كشفت مصادر حكومية، عن تبكير صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس بالزيادة التي أقرها الرئيس السيسي، بنسبة 15%، ضمن أكبر حزمة حماية اجتماعية، وذلك من منافذ صرف البنوك الحكومية.

تبكير صرف المعاش

أوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنه جرى تبكير صرف معاش تكافل وكرامة، ليكون الخميس المقبل، بدلاً من الصرف يوم 15 الموافق الجمعة، بسبب العطلة الأسبوعية.

أضافت أن التبكير جاء من أجل التخفيف عن أصحاب معاش تكافل وكرامة، الذين يتمتعون بمجموعة من الخدمات المهمة مثل مجانية التعليم والدعم الغذائي، ويستفيد منه 22 مليون مواطن بإجمالي 5.2 ملايين أسرة.

صرف المعاش من ماكينات الصراف الآلي

ويوافق موعد تبكير الصرف يوم 4 من شهر رمضان المبارك، ويمكن أيضاً صرف المعاش من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

يُذكر أن التأمينات الاجتماعية قررت تبكير صرف المعاشات لشهر مارس لصرفها يوم 29 فبراير بدلاً من الأول من شهر مارس الموافق يوم جمعة، وجرى الصرف بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي بنسبة 15%.