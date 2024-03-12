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دراما المتحدة

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2 على قناة on

كتب:

ياسمين محمود
03:31 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
بوستر المسلسل

بوستر المسلسل

يرغب عدد كبير من المشاهدين في معرفة موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on، وذلك بعد أن نالت الحلقة الأولى على إعجاب الجمهور، انبهارا بأداء الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد. 

تعرض الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في تمام الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد على نفس القناة في تمام الـ3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

مسلسل الكبير أوي8

وسيطرت المشاهد الكوميدية على الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، إذ دخل الكبير عالم الشمامين بعد أن رفض الاستحمام يوم شم النسيم وتحول من ملكة الشمامين إلى عقله إصبع.

مسلسل الكبير أوي 8 يضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف ابرزهم أمينه خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وصفاء الطوخي ومحمود الليثي.

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بقلم ياسمين محمود