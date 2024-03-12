لمدة 5 أيام.. آخر مهلة للتقديم لوظائف 3 مسابقات حكومية

حث الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الخريجين الراغبين في الالتحاق بوظائف المسابقات الحكومية المعلنة مطلع شهر مارس الجاري، بالإسراع في التقديم قبل نهاية المهلة المحددة خلال الفترة من 1 إلى 16 مارس.

انتهاء مهلة التقديم منتصف ليل 16 مارس

وتنتهي مهلة التقديم لوظائف 3 مسابقات حكومية، أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بجهات وزارة الأوقاف ومصلحة الشهر العقاري والنقل النهري، بعد 5 أيام، حيث يتيح الجهاز التقدم بالأوراق والمستندات إلكترونيا عبر رابطة بوابة الوظائف الحكومية التابعة لإشراف الجهاز، حتى الساعة الثانية عشرة منتصف ليل يوم 16 مارس.

وأعلن الجهاز عن مسابقة وظائف حكومية في وزارة الأوقاف، لشغل 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية.

التقديم للوظائف مستمر على بوابة الوظائف الحكومية

أتاح الجهاز التقديم لها على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة له من خلال الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg.

أعلن الجهاز عن حاجة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل لتعيين عدد (50) في وظيفة مهندس ثالث بالتخصصات الاّتية : (مهندس كهرباء، مهندس مدني، مهندس مساحة، مهندس إلكترونيات / اتصـالات، مهندس حاسبات) وعدد (250) في وظيفة باحث ثالث قانون، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وأتاح الجهاز الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة له من خلال الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg

التقديم لمسابقة توظيف بالهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل، وطلبها تعيين عدد (24) في وظيفة مهندس بناء سفن ثالث و(4) في وظيفة أخصائي حاسبات آلية ثالث، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، عبر رابط https://jobs.caoa.gov.eg