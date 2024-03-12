دعاء بعد الأذان في رمضان.. ردده يرزقك الله من الخير ما تتمنى

في بداية الليالي الأولى من شهر رمضان المبارك، تتفتح أبواب السماء وتتزاحم الرحمة والبركات على قلوب المؤمنين، ويتجلى دعاء بعد الأذان في رمضان بمظهر خاص ومميز، ينبعث من أعماق القلوب المؤمنة في لحظة انتظار الإفطار، حيث يدعو الكثيرون في تلك اللحظة ربهم بالرحمة والمغفرة وقبول دعائهم.

دعاء بعد الأذان في رمضان

أكد الشيخ عبد الغني هندي عضو مجمع البحوث الإسلامية لـ«الوطن» أن شهر رمضان هو شهر العبادة والتقرب إلى الله، وذلك لأنه يمنح للمؤمنين فرصة فريدة لتجديد العهد مع الله وزيادة الطاعات والدعاء، كما أن دعاء بعد الأذان في رمضان يعد يكون لحظة من الخشوع والتضرع.

رمضان</a>، أوضح أنه قد ورد عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ في دعاء بعد الأذان: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ».</p> <p>واشار إلى أنه قد روي عن جابرٍ رضي الله عنه، أن <a href="https://www.elwatannews.com/news/details/7117216#goog_rewarded">النبي</a> عليه الصلاة والسلام قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة» رواه البخاري في الصحيح، زاد البيهقي في آخره: «إنك لا تخلف الميعاد».</p> <p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/iA3y3nsqNwg?si=Tkj6AO7g2pEodqSh" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen>

أفضل أدعية في رمضان

يجوز للمسلم أن يردد: «اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري، اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين».