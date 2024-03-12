دعاء بعد الأذان في رمضان.. ردده يرزقك الله من الخير ما تتمنى
كتب:
أحمد الشرقاوي
04:20 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
الجامع الأزهر
في بداية الليالي الأولى من شهر رمضان المبارك، تتفتح أبواب السماء وتتزاحم الرحمة والبركات على قلوب المؤمنين، ويتجلى دعاء بعد الأذان في رمضان بمظهر خاص ومميز، ينبعث من أعماق القلوب المؤمنة في لحظة انتظار الإفطار، حيث يدعو الكثيرون في تلك اللحظة ربهم بالرحمة والمغفرة وقبول دعائهم.
دعاء بعد الأذان في رمضان
أكد الشيخ عبد الغني هندي عضو مجمع البحوث الإسلامية لـ«الوطن» أن شهر رمضان هو شهر العبادة والتقرب إلى الله، وذلك لأنه يمنح للمؤمنين فرصة فريدة لتجديد العهد مع الله وزيادة الطاعات والدعاء، كما أن دعاء بعد الأذان في رمضان يعد يكون لحظة من الخشوع والتضرع.
أفضل أدعية في رمضان
يجوز للمسلم أن يردد: «اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري، اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين».