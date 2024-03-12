وكيل «الأوقاف»: يجب على الزوجة التعامل بعقلانية في بيت العائلة «فيديو»

أجاب الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، على سؤال إحدى المتصلات على برنامج «الدنيا بخير»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لمياء فهمي، وهو: «هل يجوز للرجل أن يجبر الزوجة أن تعيش مع أهله بالرغم من وجود مشكلات؟».

حق الزوجة والأبناء في الخصوصية

وقال «أبو عمر»، إن الزوجة لها حق في الاستقلالية والخصوصية، لافتًا إلى أن الزواج ليس معناه أن يمكث الجميع في بيت العائلة، وللزوجة الحق أن تأكل وتلبس ما تريد، وأبسط حقوق الأبناء عندما يحتاجون إلى الطعام والشراب أن يجدوه.

وتابع: «لكن من الممكن أن يكون لكل شخص مكان في بيت العائلة، له خصوصيته فيه دون التدخل في شأن الآخر، لا طعام ولا شراب ولا غيرها من أمور الحياة»، مشيرًا إلى أن الزوج عليه أن يترك جزءا من المال لأبنائه عند خروجه ليجدوا ما يريدون طالما أنه ليس هناك أي مشكلات مادية.

الاستقلال عن الأهل

وأضاف أنه يجب على الزوجة التعامل مع الأمور بعقلانية طالما أنها تحملت ما يحدث لفترة من الزمن، مؤكدًا أنه يجب عليها أن تستمر ولا تصل لمرحلة هدم البيت، ويجب أن تصل لحل حتى لو أن تستقل عن أهله في بيته.