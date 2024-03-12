«التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة تظلم مسابقة أئمة وخطباء الأوقاف

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف 2023، عبر الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/.

والمسابقة هي المرحلة الثانية، بعد الأولى التي أجراها الجهاز عام 2022؛ تنفيذا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تلبية حاجة وزارة الأوقاف من الموارد البشرية، وتوجيه الجهاز بإجراء مسابقة لشغل وظائف 3000 إمام و3000 عامل بالوزارة، على أن تجرى على 3 أعوام مالية.

يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن عن مسابقة لشغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف للعام الثالث خلال شهر يناير 2024.