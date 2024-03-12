رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة تظلم مسابقة أئمة وخطباء الأوقاف

كتب:

ماهر هنداوي
01:01 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف 2023، عبر الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/

والمسابقة هي المرحلة الثانية، بعد الأولى التي أجراها الجهاز عام 2022؛ تنفيذا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تلبية حاجة وزارة الأوقاف من الموارد البشرية، وتوجيه الجهاز بإجراء مسابقة لشغل وظائف 3000 إمام و3000 عامل بالوزارة، على أن تجرى على 3 أعوام مالية.

يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن عن مسابقة لشغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف للعام الثالث خلال شهر يناير 2024.

اقرأ المزيد:

تعيينات مواني البحر الأحمر.. إليك شروط الوظائف المطلوبة

تعيينات وزارة العدل.. اعرف الوظائف والأوراق المطلوبة

بعد «فيسبوك».. عطل يضرب موقع الوظائف لينكد إن

بوابة الوظائف الحكومية 2024.. آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة العدل
ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.