مواعید عرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 3

بعد النجاح الذي حققه في أول حلقتين، نقدم مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 3، الذي ينافس من خلاله الفنان أمير كرارة في سباق دراما رمضان لهذا العام.

مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 3

تحددت مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 3، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وسيكون هناك موعدين للإعادة، الموعد الأول في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وموعد الإعادة الثانية ستكون في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباح اليوم التالي.

فريق عمل مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في مسلسل بيت الرفاعي عدد كبير من الفنانين إلى جانب أمير كرارة، وفي مقدمتهم: ملك قورة ورحاب الجمل وتامر نبيل وسيد رجب وأحمد رزق وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.