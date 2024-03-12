يبحث الجمهور عن موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on drama الحلقة 2، بطولة الفنان أمير كرارة، بمشاركة عدد كبير من النجوم الذين خطفوا الأنظار من الحلقة الأولى للعمل.

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on drama الحلقة 2

ويكون موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on drama الحلقة 2 في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، فضلا عن موعدين للإعادة، الأول في السادسة والربع صباحا، والثاني في الخامسة إلا ربع مساء اليوم التالي.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل بيت الرفاعي كثير من التطورات في الأحداث، كان على رأسها الكشف عن الخلاف الكبير بين الحاج محمود الرفاعي الذي يجسد شخصيتة الفنان أحمد فؤاد سليم وابنه الدكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة بسبب تجارة الآثار والوصية والميراث.

يشارك في العمل عدد كبير من الفنانين، بينهم أمير كرارة ورحاب الجمل وأحمد رزق وسيد رجب وصفاء الطوخي ومحمد لطفي وملك قورة وعدد كبير من الفنانين.