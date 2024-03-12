غرفة السياحة ترصد ارتفاع نسب أشغال فنادق القاهرة في رمضان: آلاف السائحين العرب

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، إن آلاف السياح العرب فضلوا قضاء شهر رمضان في القاهرة، مشيرا إلى أن 60% من نسب أشغال فنادق القاهرة الكبرى غالبيتهم من العرب، موضحا أن أعداد السياح العرب الوافدين لمصر سترتفع بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير من شهر الصوم.

الأجواء الرمضانية في مصر

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن أعداد السياح العرب المتواجدين بمصر خلال شهر رمضان الحالي تعتبر جيدة في ظل المنافسة الشرسة التي يواجهها المقصد السياحي المصري في جذب السياح من العديد من دول الشرق الأوسط، موضحا أن الأجواء الرمضانية بمصر لا زالت تستحوذ على إعجاب السياح العرب، خاصة أنه لا يوجد مثيل لها.

متوسط الإنفاق اليومي للسائح العربي

وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة إلى أن شريحة كبيرة من السياح العرب تٌفضل قضاء غالبية شهر رمضان بمصر، موضحا أن هناك حجوزات كبيرة من الدول العربية للقدوم لمصر، خلال إجازات عيد الفطر، كما أن متوسط إنفاق السائح العربي بمصر يبلغ حاليا نحو 300 دولار في اليوم.