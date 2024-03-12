تراجع مفاجئ في أسعار الذهب بالأسواق المحلية

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال بداية التعاملات المسائية بمحلات الصاغة المصرية، اليوم الثلاثاء، تراجعاً ملحوظاً، يقدر بنحو 40 جنيهاً، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل نحو 3120 جنيهات للبيع دون مصنعية، وذلك بحسب آخر بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر استقرارا بمحلات الصاغة دون مصنعية، حيث سجل نحو 3565 جنيها للبيع دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 3120 جنيها للبيع دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2674 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 2085 جنيها للبيع دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 تراجعاً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 24960 جنيها للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2162 دولارا للبيع.