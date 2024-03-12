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«متشتريهاش».. كيف تعد الكنافة بالمانجو في المنزل بأسعار على قد الإيد؟

كتب:

شيماء مختار
04:23 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

من أشهر الحلويات، التي يفضلها المصريين طوال السنة هي الكنافة، لكن خلال شهر رمضان الفضيل يحبون أكلها وعملها، ويمكن تحضيرها بوصفات ونكهات عدة، ومن أبرزها فاكهة المانجو، ويمكن تحضير الكنافة بالمانجو في المنزل، أفضل من شرائها جاهزة بأسعار على قد الإيد.

ونستعرض في التقرير التالي، طريقة عمل الكنافة بالمانجو في المنزل، بأسعار على قد الإيد، وفق ما نشرته الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على شاشة CBC.

مكونات عمل الكنافة بالمانجو في المنزل

نصف كيلو من الكنافة

2 ملعقة كبيرة مليانة سكر بودرة

كوب سمنة سايحة.

3 أكواب من كريمة الخفق

4 ملاعق كبيرة نشا

عصير مانجو فريش أو جاهز حسب الرغبة

قطع مانجو مقشر ومقطع لمكعبات

تحضير الكنافة بالمانجو

وتأتي طريقة تحضير الكنافة بالمانجو في المنزل، بأسعار على قد الإيد

- فرد الكنافة في صينية وإدخالها إلى الفرن لمدة من 15 إلى 25 دقيقة.

- نترك الكنافة حتى تبرد ويتم تكسيرها إلى قطع.

- يتم وضع طبقة من القطع داخل وعاء زجاجي والضغط عليها.

- سكب عصير المانجو على طبقة الكنافة.

- إضافة طبقة من الكريمة الخفق، بعد خفقها جيدًا.

- إضافة قطع المانجو.

- إضافة طبقة من الكنافة.

- تزيينها بالمكسرات والمانجو والكريمة. 

ويمكن تكرار الوصفة في أكواب زجاجية حتى تجذب أنظار الأطفال، كما يمكن تقديمها مع بعض عصائر الفواكه الطبيعية.

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