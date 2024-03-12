طريقة عمل الكنافة بالكاستر.. وصفة مضمونة وطعم زي المحلات

بكوبين لبن فقط يمكنك تحضير الكنافة بالكستر، واحدة من أشهر حلويات رمضان، وكذلك أفضل بديل للكنافة بالقشطة، لذا نوضح طريقة عمل الكنافة بالكاستر على وصفة الشيف نجلاء الشرشابي في خطوات سهلة وبسيطة كما يمكن شراء الكاستر من محال تجهيز الحلويات أو مغلف من السوبر ماركت.

طريقة عمل الكنافة بالكستر

1/2 كيلو كنافة.

كوب سكر ناعم.

كوب سمنة بلدي لينة.

2 كوب حليب سائل.

3 ملاعق كبيرة كاسترد بودر.

نصف كوب قشطة.

ملعقة فانيليا سائلة.

2 كوب شربات.

فستق حلبي مجروش.

طريقة التحضير

يوضع اللبن في حلة على النار ويضاف إليه الكاسترد البودرة وتقلب بشكل سريع حتى يذوب على النار.

تستمر في التقليب حتى تحصل على خليط متماسك.

يضاف إليه الفانيليا السائلة أو البودرة ويقلب ثم نرفعها من على النار.

توضع القشطة مع التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

تترك حتى تبرد تماما ثم نبدأ بتحضير الكنافة.

توضع الكنافة في طبق كبير عميق ويضاف إليها السمن والسكر الناعم، وتخلط المكونات معا حتى تتشربها الكنافة.

تدهن صينية بالسمنة ويوضع بها نصف كمية الكنافة ونضغط عليها.

توضع طبقة من الكاسترد فوقها ثم طبقة من الكنافة، وتغطى تماما بها ويضغط عليها برفق.

توضع الصينية بالفرن متوسط الحرارة، ونتركها لمدة نصف ساعة حتى يحمر وجهها.

تسقى الكنافة بالشربات وتزين بالفستق الحلبي وتقدم للأكل.