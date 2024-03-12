عالم الزلازل الهولندي يحذر من ظاهرة تحدث كل 14 عاما.. ماذا ينتظر العالم؟

ارتبط اسم عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، بتوقعات الكوارث والزلازل التي تحدث في العالم، خاصة بعد تحقق عدد كبير منها، وحدوث خسائر في الأرواح والأموال، ليخرج من جديد متوقعا ظاهرة تحدث مرة كل 14 عامًا.

أعلن ‎عالم الزلازل الهولندي أنه يتوقع، في الفترة بين 13 مارس حتى 17 مارس، أي بداية من الغد، بحدوث ظاهرة تحدث مرة كل 14 عامًا، وهي اقتران الشمس مع كوكبي المشتري وأورانوس، بحسب حساباته الرسمية.

توقع جديد لعالم الزلازل الهولندي

كانت آخر مرة يحدث فيها اقتران بين الشمس والكوكبين، في شهر سبتمبر عام 2010، ولكن الظاهرة هذه المرة مختلفة تمامًا، باقتران عطارد والزهرة أيضًا، لتصبح 4 اقترانات إضافية في نفس الوقت، ويأتي هذا التوقع بعد انقطاع عالم الزلازل الهولندي عن التغريدات الخاصة به منذ 4 أشهر.

تحدث عالم الزلازل الهولندي عن الاقتران قبل تحديد الظاهرة

تحدث عالم الزلازل الهولندي عن الاقتران قبل تحديد الظاهرة، إذ حذر فيها من اقترانات حرجة ومفاجئة للكواكب، تؤدي إلى أنشطة عنيفة جدًا ومدمرة تصل إلى 8 درجات على مقياس ريختر، بالإضافة إلى الاقتران الرباعي مع الشمس وعطارد والمشتري وأورانوس، وقد تؤثر هذه الأوضاع على كوكب الأرض.

تحقق عالم الزلازل الهولندي، بوقوع زلزال مدمر في تركيا، بشهر فبراير عام لعام 2023، وهو ما تحقق بالفعل، ونت عنه خسائر كبيرة في الأرواح والأموال، بمقتل 50 ألف شخص.

تحقق توقع عالم الزلازل الهولندي بشأن المغرب

ومن التوقعات التي أطلقها عالم الزلازل الهولندي، وقوع زلزال مدمر في دولة المغرب، بشهر سبتمبر الماضي، مما أدى إلى وفاة ما يقرب من 3 آلاف شخص.

تعرضت أفغانستان لزلزال مدمر بقوة 6.3، نتج عنه عدد كبير من الضحايا، وخسائر في الأموال، وكان العالم الهولندي قد توقع بوقوعه.