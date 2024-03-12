من أجل عدم الحيرة خلال 30 يومًا، توجد قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليك مجهود التفكير، إذ تحتار ربات البيوت في التحضير لعمل الوجبات، وتبذل مجهودًا كبيرًا لإعدادها، لذلك عندما تحضرين قائمة الأكلات تساعدك على معرفة الأطعمة إذا كان وقتك قصيرًا أو تحتارين كثيرًا.

قائمة أكلات لشهر رمضان

«يا ترى في رمضان هنعمل أكل إيه»، سؤال يحير العديد من السيدات وربات المنزل، ونقدم لكم قائمة بالأكلات يوميًا، من أصناف البروتينات والشوربة والحلوى لإعداده على مدار 30 يومًا في شهر رمضان، وفقًا لجدول قدمه الشيف علاء الشربيني:

في اليوم الأول خلال قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليك مجهود التفكير أعدي المحاشي بأنواعها وفراخ وشوربة لسان عصفور وعصير قمر الدين وكنافة.

اليوم الثاني في رمضان

أي نوع خضار مطبوخ.

دجاج مشوي.

أرز بالشعرية.

سلطة خضراء.

مشروب السوبيا.

كنافة بالبلح.

وجبات اليوم الثالث

كبسة بالدجاج أو اللحم.

سلطة خضراء.

شوربة كريمة.

عصير مانجو.

كنافة بالمكسرات.

اليوم الرابع

صينية مكرونة بالبشاميل.

سلطة زبادي.

خشاف باللبن.

قطايف بالمانجو.

اليوم الخامس

جلاش بالدجاج أو اللحم.

سلطة بابا غنوج.

قطايف بالجبن.

عصير برتقال.

قطايف عصافيري.

اليوم السادس

كفتة.

أرز بشعرية.

سمبوسة.

طماطم بالخل والتوم.

بسبوسة.

اليوم السابع

جمبري.

أرز السمك.

سلطة طحينة.

كيكة كراميل التفاح.

اليوم الثامن

ضمن قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليك مجهود التفكير:

لحم مشوي.

سلطة طحينة.

عصير جوافة.

هريسة.

اليوم التاسع

بانيه.

مكرونة بالصلصة.

سلطة خضراء.

عصير تفاح.

بلح الشام.

اليوم العاشر

صينية كوسة بالبشاميل.

عصير تمر هندي.

سلطة زبادي.

فطائر التفاح.

يوم 11 رمضان

مكرونة.

بسلة.

سلطة بابا غنوج.

عصير برتقال.

جيلي الفراولة.

اليوم الـ12 في رمضان

سمك مشوي.

سلطة خضراء.

عصير تفاح.

بقلاوة.

اليوم الـ13

بيتزا.

مخلل.

خشاف باللبن.

أرز باللبن.

اليوم الـ14

بيتزا سوبريم.

مخلل.

سلطة بطاطس.

سلطة فواكة.

اليوم الـ15

فراخ مشوية.

شوربة لسان عصفور.

بطاطس.

عصير تفاح.

كرات الكنافة بالقشطة.

اليوم الـ16

محشي كرنب.

محشي فلفل.

بانية.

شوربة.

سلطة زبادي.

القطايف بالفستق.

اليوم الـ17

بفتيك مشوي.

شوربة لسان عصفور.

سلطة خضراء.

كنافة.

اليوم الـ18

كفتة الدجاج.

بطاطس محمرة.

سلطات.

كنافة بالبلح.

اليوم الـ19

أرز معمر.

شوربة.

بطاطس.

صوابع زينب.

اليوم الـ20

طاجن بطاطس.

مكرونة بالصوص الأبيض.

عاشورة بالموز.

اليوم الـ21

أرز بالعدس.

بيض.

سلطة خضراء.

أرز معمر بالسكر.

اليوم الـ22

بطاطس مقلية.

طعمية وفول.

سلطات.

جلاش بالسكر.

اليوم الـ23

صينية بطاطس بوريه.

شوربة.

أرز أبيض.

كيكة.

اليوم الـ24

ضمن قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليك مجهود التفكير

طاجن سمك.

أرز.

سلطة طحينة.

هريسة البندق.

اليوم الـ25

ستيك دجاج.

سلطة خضراء.

ثومية.

عصير برتقال بالجزر.

اليوم الـ26 في رمضان

باذنجان مقلي.

بطاطس مقلية.

خشاف باللبن.

اليوم الـ27

حمام محشي.

أرز معمر.

سلطة طماطم.

سلطة تفاح.

اليوم الـ28 من رمضان

قرنبيط.

ثومية.

سلطة طحينة.

عصير فراولة باللبن.

اليوم الـ29

كبدة وقوانص.

باذنجان متبل.

بطاطس محمرة.

عصير برتقال.

كنافة بالبلح.

اليوم الأخير الـ30