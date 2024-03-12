«الأزهر» يضع اللمسات الأخيرة لاختبارات المرحلة النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم

عقدت اللجنة العليا لاختبارات مسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم اجتماعًا، اليوم، لمناقشة الترتيبات النهائية وضوابط اختبارات اختيار الطلاب العشرة الأوائل في المسابقة، وذلك بحضور فضيلة الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الشيخ حسن عبدالنبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وفضيلة الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم، ولفيف من أعضاء لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، وعدد من علماء القرآن الكريم والقراءات بالأزهر الشريف المشاركين في لجان تحكيم المسابقة، والتي تبدأ غدا الأربعاء 3 من رمضان 1445 هـ الموافق 12 من مارس 2024م وتنتهي الخميس 11 من رمضان 1445 هـ الموافق 21 من مارس 2024م.

المسؤولية والأمانة

وأوصت اللجنة السادة المحكمين في المسابقة، بضرورة التعامل برفق وحكمة مع المتسابقين، ورصد الدرجات بدقة وأمانة وفق المعايير الموضوعة مسبقا، مع إعطاء المتسابق الفرصة كاملة في الإجابة، وعدم التسرع في احتساب الأخطاء، كما حثت اللجنة جميع المحكمين إلى التحلي بالمسؤولية والأمانة خلال تقييمهم للمتسابقين، وذلك لضمان سير المسابقة بشكل عادل وشفاف.

الأزهر الشريف

جدير بالذكر أن المسابقة تقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، ومتابعة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ويحصل الفائزون فيها على جوائز مالية قيمة بمجموع جوائز تتجاوز 23 مليون جنيه، تصرف جميعها للطلاب؛ تشجيعا على حفظ القرآن الكريم وتدبره وفهمه والعمل به.