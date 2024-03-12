طريقة ذكية للتوفير في شهر رمضان.. ابعدي عن العادات الاستهلاكية

وجهت بسمة السباعي، خبير الطهي والاقتصاد المنزلي، نصائح لربات المنازل لتوفير الميزانية لكل بيت في شهر رمضان، من بينها التركيز على ما يحتاجه المنزل في شهر رمضان لا سيما أن وجبتي الإفطار والسحور هما وجبتا الشهر الكريم.

قالت السباعي: «الناس بتعمل العكس نجيب قد إيه كم حاجات للمنزل ونخزن، ونجيب حاجات هي مش ضرورية فلازم نبعد عن العادات الاستهلاكية في شهر رمضان».

شراء كميات على قدر الاحتياجات

أضافت خبير الطهي والاقتصاد المنزلي خلال برنامج «البيت» لقائها عبر قناة «الناس»، أنه لابد على سيدات البيوت شراء الكميات على قدر احتياجنا، والكمية التي نستخدمها، موضحة أن طريقة الطهي يجب فيها الابتعاد عن المقليات، والأشياء الدسمة، ويجب أن يكون على مائدة الإفطار نوع بروتين واحد، ونوع واحد من النشويات، ونوع واحد من الخضروات والشوربة.

ابتعد عن الأطعمة المقلية

أشارت خبير الطهي والاقتصاد المنزلي، أن معظم الأطعمة المقلية بتكون مضرة بالصحة، ورغم عن ذلك هناك أشخاص لا يستطيعوا الابتعاد عنها.