أمير كرارة: «بخاف من الأسانسير.. ضربات قلبي بتزيد وبترعب لما بدخله»

أكد الفنان أمير كرارة، أن أي عمل سيهز صورته أمام أهله أو نفسه لن ينفذه أو يشارك به، متابعًا: «لو روحت الأوسكار عشانها مش هعمله».

الخوف من المرض والعمر

وأوضح «كرارة»، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الخوف من المرض والعمر ومن المستقبل أبرز ما يشعر به، مضيفًا: «أنا بخاف من الأسانسير.. ضربات قلبي بتزيد.. بس مش بخاف من النملة».

خوف أمير كرارة من الأسانسير

وشدد على أنه يشعر بالخوف من «الأسانسير» لأنه ليس به أي مكان للتهوية وهو أمر مرعب بالنسبة له، قائلًا: «بطلع الدور الـ5 على رجلي ومبحبش الأماكن المرتفعة».

وعلى جانب آخر، نوه إلى أن اللجان الإلكترونية لها تأثير كبير على المسلسلات، مشددًا على أن المسلسل الجيد هو الذي سيفرض نفسه في الموسم الرمضاني.