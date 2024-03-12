مسلسل يحيى وكنوز الحلقة الثانية.. سبب دخول والدة يحيى المستشفى

ناقشت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الكارتون والرسوم المتحركة يحيى وكنوز، قضية سرقة الهوية وإبعاد الأطفال والشباب عن ماضيهم، وخلال أحداث الحلقة، حاول إحدى سارقي الهوية المحتالين أن يطلبوا من يحيى أن ينضم إليهم بتصوير لقطات من العالم الأخر والحضارة المصرية والمعالم الأثرية، عارضين عليه مبلغًا من المال، وهو ما جعلهم يتعرضون لوالدته بإلحاق الأذى بها للضغط عليه.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة الثانية

خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل يحيى وكنوز، بعدما ذهبوا إلى الإسكندرية مع الأستاذ عصام؛ ليزوروا متحف الإسكندرية القومي لاستكمال إعداده للماجستير، طلب أحد أفراد العصابة سارقي الهوية من يحيى أن ينضم إليهم، زاعمين أن ذلك لعمل قناة على «يوتيوب» يتم فيها الترويج لمعالم مصر، مؤكدين أن يستخدم حيل ذكية وجديدة لتعريف الآخرين بالمعالم الأثرية القيمة، لرغبتهم في السطو على الهوية ومعرفة أسرار مصر، وليعرفوا كلمة السر التي يذهب بها يحيى للملوك والفراعنة، عارضين عليه ملايين الجنيهات.

ماذا حدث لوالدة يحيى وكنوز في الحلقة الثانية

وقال «يحيى» إنه سيحاول التفكير في الأمر، لكن للضغط عليه حقنوا والدته بمادة شديدة السمية، خلال جلوسها على أحد الشواطئ في الإسكندرية، لإرغامه على الاشتراك معهم، وهو ما فكر فيه بالفعل عندما قال الطبيب حالة والدته: «أتحقنت بمادة شديدة السمية لها تركيب معقد بتشل أجهزة الجسم وبتعطل وظايفه بالتدريج، وله علاج بس توفيره مش سهل يتكلف ملايين الدولارات».

وحكى أنّ العلاج يجب أن يتم توفيره بحد أقصى 3 أيام، لأن أي وقت بعد ذلك يمكن أن تتوفى، وهو ما جعل «يحيى» يفكر فورًا في تنفيذ طلباتهم لرغبته في جمع الأموال، وبالفعل ذهب لتحضير كلمة السر وتصوير لقطات من عند الفراعنة، إلا أنه حكى لأستاذ عصام وقال له إنّهما يجب أن يفكرا في الأمر جيدًا إذ إنه يشعر أن ذلك، لأنهم يعلمون يحيى وسر الذهاب لمصر القديمة.