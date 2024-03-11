البابا تواضروس: الأصوام وضعت لخلاص الإنسان

بدأ الأقباط الأرثوذكس، اليوم الاثنين الموافق 11 مارس، رحلة الصو الكبير 2024 لمدة 55 يومًا بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وقدم البابا تواضروس الثاني روشتة للصوم الكبير، موضحاً أن الأصوام وضعت لحياة الإنسان وخلاص نفسه، وأنها تتلخص في ثلاثة كلمات هم الصلاة والصدقة والصوم.

وأوضح أن الصدقة هي عمل الرحمة وبدأ بها تعليم السيد المسيح للأقباط، بحسب الاعتقاد المسيحي، وهي بداية توبة لأن حياة الإنسان الصالحة تبدأ بالرحمة وهي ليست فقط بالعطاء، وإنما تصدر من قلب ممتلئ بالرحمة وهي باب مفتوح إلى السماء.

وأضاف البابا تواضروس أن الرحمة ليست مقتصرة على أيام الصوم فقط، ولكن طوال حياة الإنسان وهي تتم في الخفاء.

وأشار البابا إلى أن الصلاة هي الخطوة الثانية في رحلة الصوم الكبير ويجب على الإنسان استغلال أيام الصوم لأنها فترة مقدسة بما تقدمه الكنيسة من قداسات وطقوس.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد بدأت الصوم الكبير 2024 وذلك لمدة 55 يوما، وحتى الاحتفال بعيد القيامة المجيد يوم الأحد 5 مايو المقبل.