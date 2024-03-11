بوسي: كنت أعامل أسرة طليقي الراحل وليد فطين معاملة حسنة

قالت المطربة الشعبية بوسي، إنّها كانت تعامل شقيقة طليقها الراحل وليد فطين معاملة حسنة، موضحةً: «كان يسبها ويشتمها لأنها كانت تطلب منه مبالغ مالية وفي النهاية كنت أمنحه تلك الأموال، بعد ذلك تخرج على الشاشات لتقول إن أسرتها كانت تدخل في جمعيات حتى تنتج لبوسي، وهذا ما لم يحدث».

وأضافت «بوسي»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «النهار»: «الفلوس اللي كانت مع وليد فطين فلوسي وشقايا وكان بيرمي له منها فتافيت وكنت أنفق عليه وعلى نفسي وابني وكل حاجة في البيت من شغالات وأكل وشرب ومصروفات مدرسة ولبس وكل حاجة».

وتابعت الفنانة: «أسرته كانت عايشة على خيري، وأنا أكبر من الحديث في تلك الأمور، راح عند اللي يحاسبه، عاملة حساب إنه أبو ابني، لكن أنا ما شوفتش بهدلة ولا مرمطة غير على إيديه، ربنا اللي بيسامح ومشفتش منه شوية وكفاية سمعتي اللي بهدلها وكفاية كلامه في شرفي».