بوسي: «وليد فطين سيطر عليا بالسحر وخد فلوسي»

قالت المطربة الشعبية بوسي، إنّ طليقها الراحل المنتج وليد فطين لم يكن لديه أي علاقات عمل خارج شارع الهرم، متابعة: «لكن عرف يوقعني ويتجوزني عشان هو بيتجوز النمرة اللي هيمسكها وأنا كنت المطربة الوحيدة اللي مسكها».

تفاصيل زواج طليق بوسي من راقصة

وأضافت «بوسي»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «النهار»، أن طليقها الراحل تزوج عليها راقصة: «اتجوز كتير بعدي واتجوز عليّ رقاصة واكتشفت الموضوع بسبب طمعه، اتجوز واحدة تانية عشان ياخد فلوسها، وهي راقصة ليست معروفة».

بوسي تتقاضى 400 جنيه في النمرة

وتطرقت بوسي إلى استغلالها من قبل طليقها: «لما كنت بشتغل معاه، مكنتش باخد غير 400 جنيه في النمرة رغم إن المفروض ليّ نسبة، وكان بياخد من ورايا فلوس كتير، وقتها كان أقل واحد بينقطني بـ5 آلاف جنيه، مثلا كان بيترمي عليّ حوالي 200 ألف جنيه في اليوم تقريبا كنت باخد منهم 400 جنيه، كنت بلا إرادة يعني بالسحر والأعمال وبالتالي وافقت، وأخته اللي كانت بتعمل السحر».