بوسي: «وليد فطين استغل عمري الصغير وأقنعني بالجواز»

نفت المطربة بوسي اتهام طليقها الراحل وليد فطين وشقيقته بأنها استغلته وتسبب في ظهورها على الساحة الفنية، قائلة: «الناس بتقول ده كان المنتج وهو اللي عملها، أنا مش جاية لنصر محروس ولا محسن جابر».

بوسي: نصحوني بالتعامل مع وليد فطين

وأضافت بوسي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «النهار»: «كنت أعمل في الزقازيق ونصحوني هناك بالتعامل مع وليد فطين، قابلته على أساس إنه يمسك لي شغلي، وقالي إنه كان مطلق أم ابنته التي كانت تعمل راقصة، لكنها تابت الآن وأصبحت منتقبة وتربي ابنتها».

وتابعت: «قالوا لي إني هبقى نجمة ولف عليا وتزوجني وعرف يوقعني لأني كنت عيلة صغيرة وكان عمري 19 سنة، وأخد كل قرش مني، وأكبر دافع لقبولي الزواج منه هو رغبتي في الهروب من سيطرة خالي واستغلاله لي لأنه كان واخد كل شقايا، وعشان أهرب منه رحت للأسوأ مني».