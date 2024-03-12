«طبازة» يرفض الاستحمام في الكبير أوي 8.. هل تخاف القطط من الماء؟

منفيًا في عالم الشمامين باحثًا عن 100 شخص لا يستحمون، ليحقق الكبير أوي التارجيت الخاص به، ويعود إلى الحياة مجددًا بعدما دخل في غيبوبة، ليتوجه إلى ديار «طبازة» المصاب بداء القطط ليكن اختياره الأول، لأنه يرفض الاستحمام بسبب خوفه من الماء، كانت تلك حجة الكبير لاختياره فهل تخاف القطط من الماء حقًا أم لا ؟

علاقة متضاربة تجمع بين القطط والماء إذ نلاحظ عدم رغبتها في الاستحمام، لأن جلدها غير محب للماء، وتأخذ وقتًا طويلًا لتجف ببطء شديد وبصعوبة بالغة، وتترك في النهاية شعورًا غير مريح على أجسادها، فالماء مسؤول عن العطش لها وفقًا لموقع «life naturle».

علاقة بعض القطط بالماء

هناك استثناء في بعض أنواع القطط، التي تجد حالة من الآلفة والمتعة بينها وبين الماء، وتكون محبة له بشكل كبير، ففي بعض الأحيان نجد قططًا مرحة تهتم بالمياه وهذا يسمح لها بالاقتراب منه والتعود عليه.

مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث الكبير أوي 8 في إطار اجتماعي كوميدي، يحمل جرعة من الإثارة والتشويق؛ إذ دارت أحداث أول حلقتين حول دخول الكبير أوي إلى عالم الشمامين، ومحاولته في البحث عن 100 شخص لا يستحمون، ليحقق في نهاية الحلقة الثانية ذلك التارجيت.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

نخبة كبيرة من الممثلين تشارك في الموسم الثامن للكبير أوي، ومن هؤلاء الأبطال أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي.