علي جمعة يرد على سؤال طفل عن الكريسماس حلال أم حرام؟

تفاجأ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، في برنامجه الرمضاني «نور الدين» على فضائية «ON»، بسؤال موجه من أحد الأطفال، يقول فيه هل الاحتفال بالكريسماس حلال أم حرام؟ وأجابه على هذا السؤال.

هل الاحتفال بالكريسماس حلال أم حرام؟

وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنّ الاحتفال بالكريسماس قد يقصد به الاحتفال بالعام الجديد، أو الاحتفال بميلاد المسيح عليه السلام، منوها بأنّ ميلاد المسيح معجزة والقرآن أقر بهذه المعجزة، وأن السؤال إذا قصد به الاحتفال الكريسماس بسبب ميلاد المسيح، فنعم يجوز الاحتفال به لأنّه يجوز الاحتفال بالأنبياء، والنبي محمد دخل المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قالوا يوم نجا الله فيه موسى من فرعون، قال النبي: نحن أولى بموسى، فصامه وأمر أصحابه أن يصوموه».

لو كان سيدنا إبراهيم ابن سيدنا محمد مماتش كان هيبقى نبي أو رسول؟

وفي السياق نفسه أجاب «جمعة» على سؤال أحد الأطفال عندما وجه له قائلا :«لو كان سيدنا ابراهيم ابن سيدنا محمد مماتش كان هيبقى نبي أو رسول؟» نعم كان هيكون رسول، ولذلك جه الأجل كان عنده سنة وشوية فمات».