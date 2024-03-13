يهتم أهالي بورسعيد بمتابعة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 12-3-2024، ثالث أيام شهر رمضان المبارك 1445، حرصا على أداء جميع الصلوات في وقتها.

ويستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في بورسعيد اليوم الأربعاء 13-3-2024، في ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في بورسعيد اليوم الأربعاء 13-3-2024

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن مواقيت الصلاة في بورسعيد اليوم الأربعاء 13-3-2024، ثالث أيام رمضان المبارك كالتالي:

موعد أذان الفجر الساعة 4:35

موعد الشروق 6:03

موعد أذان الظهر 12:00

موعد أذان العصر 3:24

موعد أذان المغرب 5:58

موعد أذان العشاء 7:16

ويليها صلاة التراويح في ثالث أيام شهر رمضان الكريم.

عدد ساعات الصيام في بورسعيد

وطبقا لإمساكية شهر رمضان المعظم فإن عدد ساعات الصيام والتى تبدأ من موعد أذان الفجر وحتى أذان المغرب في بورسعيد يبلغ نحو 13 ساعة و8 دقائق.