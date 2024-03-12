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مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 12-3-2024

كتب:

شاذلى عبدالراضي
04:25 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
مسجد الميناء الكبير بالغردقة

مسجد الميناء الكبير بالغردقة

يهتم المواطنون بمحافظة البحر الأحمر بمعرفة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12-3-2024 وخاصة موعد أذان المغرب وعدد ساعات الصوم في ثان أيام الشهر الكريم، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء.

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 12-3-2024 

وتقدم الوطن خدمة مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، حيث يزيد توقيت الصلاة كل يوم دقيقة في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويقل دقيقة في صلاة الفجر حسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 12-3-2024 

حسب بيان غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر تكون مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 12-3-2024 هي كالتالي:

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 12-3-2024 الساعة 5:50 مساء 

موعد أذان العشاء في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 12-3-2024 7:06مساء.

عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء 12-3-2024 

أعلنت غرفة العمليات محافظة البحر الأحمر في بيان لها ان عدد ساعات الصيام  اليوم الثلاثاء 12-3-2024 يبلغ  13:40 ويزيد كل يوم دقيقة حسب إمساكية هيئة المساحة المصرية. 

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بقلم شاذلى عبدالراضي