مواقيت الصلاة في اليوم الثاني لشهر رمضان 2024.. القائمة الكاملة للمدن

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة الخمس في اليوم الثاني لشهر رمضان 2024 الموافق 12 مارس على مستوى جميع المدن والمحافظات، بداية من القاهرة ومرورا بمحافظات الإسكندرية وطنطا والزقازيق وأسيوط وسوهاج وبني سويف والمنيا وقنا وأسوان ومطروح والغردقة والخارجة والإسماعيلية ودمياط وجميع المدن التابعة لكل محافظة على حدة حتى غرب النوبارية.

موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات

ووفق الهيئة، فإنّ مواقيت الصلاة الخمس طوال رمضان 2024 تختلف من محافظة لأخرى، فعلى سبيل المثال تبدأ صلاة المغرب اليوم في القاهرة الساعة 6:02 دقيقة أما في الإسكندرية الساعة 6:06 دقائق، أما في المنصورة الساعة 6:01 وفي الزقازيق الساعة 6:00 مساءً وأسيوط الساعة 6:03 دقائق.

موعد أذان الفجر في القاهرة والمحافظات

ويختلف موعد أذان الفجر في القاهرة عن موعد الأذان في المحافظات، إذ يكون موعد أذان الفجر في مدينة الغردقة في تمام الساعة 4.33 صباحا، في حين يأتي موعد أذان الفجر في الإسماعيلية في تمام الساعة 4.37 صباحا، أما في مدينة المنصورة يكون أذان الفجر في الساعة 4.40 صباحا، في حين يكون يأتي موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة في تمام الساعة 4.42 صباحا.

مواقيت الصلاة في القاهرة والإسكندرية

وفقا لقائمة مواقيت الصلاة المعلنة من الهيئة العامة المصرية للمساحة التابعة لوزارة الري، يوجد موعد للصلاة في كل محافظة ومدينة على حدة، إذ تكون صلاة الظهر في محافظة القاهرة الساعة 12:05 ظهرا، والعصر 3:28 والمغرب الساعة 6:02 دقيقة والعشاء 7:19 مساءً، أما في أسوان تكون صلاة الظهر الساعة 11:58 دقيقة وصلاة العصر الساعة 3:22 مساءً والمغرب الساعة 5:56 مساءً والعشاء الساعة 7:09 دقائق.

موعد أذان المغرب

وتتفق مواقيت صلاة المغرب في أكثر من مكان معا مثل أسيوط الساعة 6:03 والفيوم والسادس من أكتوبر كفر الشيخ وبني مزار الجديدة، كما يتفق موعد صلاة العشاء في القاهرة وسوهاج وبني مزار حيث تكون الساعة 7:19 مساءً.