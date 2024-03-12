مسلسل فراولة نيللي كريم.. الموعد والقنوات الناقلة

مسلسل فراولة نيللي كريم، الذي تخوض به الفنانة السباق الرمضاني 2024، تشارك فيه باقة من ألمع النجوم وهم شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.

موعد عرض مسلسل فراولة نيللي كريم

يتلهف الجمهور لمعرفة موعد عرض مسلسل فراولة، الذي ستشارك فيه الفنانة نيللي كريم، ويجرى عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، ويتكون من 15 حلقة.

قصة مسلسل فراولة نيللي كريم

مسلسل فراولة نيللي كريم، تدور قصته حول بنت فقيرة «فراولة»، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم أن تتغير حياتها وتصبح مغنية مشهورة تترك روتين حياتها لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات بإحدى الشركات العالمية، وتتمكن من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهور على السوشيال ميديا.

قنوات عرض مسلسل فراولة نيللي كريم

وعن قنوات عرض مسلسل فراولة للفنانة نيلي كريم، يذاع على قناة «dmc»، و«dmc دراما»، ومنصة «watch it» خلال شهر رمضان 2024.