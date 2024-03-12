لا ترميه في الزبالة.. قشر اليوسفي كنز ثمين داخل بيتك

قشر اليوسفي كنز ثمين داخل بيتك، فاليوسفي من الفواكه الشتوية الموجودة في كل منزل، لمذاقه الذي يفضله الكثيرون، ولاحتوائه على العديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، كما أنه مشهور بمحاربة نزلات البرد وتقوية مناعة الجسم، وبه كمية كبيرة من الماء، رغم أن قشر اليوسفي مكانه سلة المهملات، ويتم التخلص منه أولا بأول، وخلال السطور التالية توضح لك «الوطن»، استخدامات لا تعرفيها لقشر اليوسفي في المنزل.

قشر اليوسفي.. بريل المواعين

لا ترميه في الزبالة.. قشر اليوسفي كنز داخل بيتك، يمكنك من خلال تصنيع بريل المواعين في خطوات بسيطة وغير مكلفة:

ثمرتان من قشور اليوسفي.

نصف كوب من قشر الليمون.

لتر ماء.

فنجان من الخل.

بيكربونات الصوديوم.

جلسرين.

لتر من الصابون.

لا ترميه في الزبالة خطوات عمل بريل المواعين

- الخطوة الأولى: ضعي إناء على النار وضعي به الماء وقشر الليمون وقشر اليوسفي.

- الخطوة الثانية: أتركي الخليط على النار حتى الغليان لـ 15 دقيقة.

الخطوة الثالثة: الآن يمكنك ضرب الخليط في الخلاط حتي يتجانس، وبعدها ضيفي بيكربونات الصوديوم والخل واستمري في التقليب خلال حدوث الفوران.

- الخطوة الأخيرة: استمري في التقليب حتى أن يهدأ، والآن يمكنك إضافة الجلسرين على الصابون السائل وقلبي المكونات جيدًا وضعيها داخل زجاجة نظيفة، والآن ليدكِ أقوى سائل تنظيف.