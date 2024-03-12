وزير الزراعة يعلن فتح أسواق السلفادور أمام اليوسفي المصري

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فتح أسواق السلفادور أمام اليوسفي المصري، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني بالاحتياطي النقدي الأجنبي.

جاء ذلك بناء على تقرير تلقاه القصير من الدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي المصري، يفيد نجاح الحجر في فتح السوق السلفادوري أمام اليوسفي المصري.

البدء في تصدير اليوسفي المصري

وأفاد التقرير أيضا بأن السلطات الزراعية السلفادورية أخطرت الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسميا على فتح السوق السلفادوري أمام صادرات مصر الزراعية من اليوسفي، والبدء فعليا في التصدير.

يذكر أن السوق السلفادورية مفتوح أمام منتجات مصر من البرتقال والبطاطس والرمان، ما عزز مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري.

فتح الأسواق الدولية

هذا وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة في استمرار فتح الأسواق الدولية الأخرى أمام المنتجات الزراعية المصرية، والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية، واتباع كل إجراءات وشروط الصحة النباتية للدول المستودة بالإضافة الى الحوكمة والتطوير الذي شهدته منظومة الصادرات الزراعية المصرية بكافة عناصرها سواء الحجر الزراعي أو المعامل وكذلك تدريب الكوادر البشرية المتخصصة ،وتجدر الإشارة إلى أن تقرير الصادر الشهر الماضي عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية سجل هذا العام أن قطاع الزراعة المصري حقق خلال شهر يناير الماضي إيرادات467 مليون دولار تاني أعلى عائد للحصيلة الدولارية بعد مواد البناء وذلك من خلال تصدير الحاصلات الزراعية.