ابتعدوا عن شراء القطايف المكشوفة.. نصائح مهمة من «حماية المستهلك»

حذر جهاز حماية المستهلك المواطنين من شراء القطايف المكشوفة والمعروضة في الشوارع والمعرّضة بشكل مباشر للتلوث، مؤكدا أهمية شرائها من أماكن مخصصة لصنع الحلويات الشرقية ومعدة ومجهزة لذلك الغرض من المحال المعروفة والموثوق بها، والتي تتمتع بضوابط وشروط الصحة والسلامة الغذائية، وتجنب شرائها من قارعة الطريق، ضمانًا للحصول على منتج سليم وصحي وآمن على صحة المستهلك.

نصائح حماية المستهلك بشأن القطايف

ونظراً لكثرة الإقبال على الحلويات الشرقية وخاصةًَ القطايف خلال شهر رمضان المبارك، حدد جهاز حماية المستهلك بعض الضوابط لشراء وتجهيز القطايف لتوفير شروط السلامة الصحية الغذائية السليمة، ترصدها «الوطن» خلال هذا التقرير، وجاءت كالتالي:

1- شراء الحلويات عامةً والقطايف بالخصوص من أماكن معدة لهذا الغرض.

2- عدم شراء القطايف المكشوفة والمعرضة للتلوث على الرصيف.

3- التأكد من نظافة الأواني والأدوات المستخدمة في تجهيز القطايف.

4- التأكد من تغطية أوعية عجينة القطايف ونظافتها من الداخل والخارج.

5- التأكد من خلو فرن شوي القطايف من آثار الاحتراق أو بقايا العجينة المحترقة.

6- تنظيف وعاء صب العجينة جيدا.

7- التأكد من أن العبوات الكرتونية المستخدمة في التعبئة نظيفة من الكرتون ليست من المعدة لحفظ الزيوت أو المواد الكيماوية أو مواد التنظيف.

8- التأكد من ألا تكون العبوات الكرتونية قديمة أو مستخدمة من قبل.