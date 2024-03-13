أحداث جديدة تشهدها الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي 8، بعد الأحداث الكوميدية التي شهدتها الحلقات السابقة، وأبرزها تحول الكبير إلى «عقلة أصبع» وظهور الدكتور ربيع.

موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي 8

وتأتي مواعيد عرض الحلقة3 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي على قناة on عقب أذان المغرب مباشرة الساعة 6:05 مساءً، ويعاد على نفس القناة الساعة الثالثة فجرًا، ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 8

وتناولت الحلقة 2 من مسلسل الكبير أوي لـ أحمد مكي العديد من المشاهد الكوميدية، أبرزها ذهاب روح الكبير أوي إلى عالم الشمامين وخروجها من جسده، ليجد الكبير نفسه في مأزق، حيث يسارع الزمن لتنفيذ طلبات الشمامة كي يعود مرة أخرى إلى الدوار وسط أسرته، وكان من ضمن طلبات الشمامة هو بحث الكبير عن 100 شخص لم يستحم انضموا إلى مملكتها، وجمعهم الكبير من أهالي المزاريطة.