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دراما المتحدة

موعد صلاة التراويح اليوم الأربعاء 13-3-2024

كتب:

آية حسنين
12:29 م | الأربعاء 13 مارس 2024
صلاة التراويح

صلاة التراويح

يرغب الكثير من المسلمين في مختلف المحافظات في معرفة موعد صلاة التراويح اليوم الأربعاء 13-3-2024، ثالث أيام شهر رمضان الكريم 1445 هـ، من أجل أداء الصلاة في مواعيدها المحددة من قِبل الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد صلاة التراويح اليوم الأربعاء 13-3-2024

وحددت الهيئة موعد صلاة التراويح اليوم الأربعاء 13-3-2024  في مختلف المحافظات من خلال تحديد إمساكية خاصة بكل محافظة.

موعد صلاة التراويح في القليوبية الأربعاء

وجاءت موعد صلاة التراويح في محافظة القليوبية بعد صلاة العشاء مباشرةً، والمقررة في 7 مساءً و20 دقيقة.

موعد صلاة التراويح في المنيا الأربعاء

تقام صلاة التراويح في محافظة المنيا بعد صلاة العشاء، المقررة في 7 مساءً و20 دقيقة.

وفي محافظة بورسعيد تكون صلاة التراويح بعد صلاة العشاء التي تبدأ الساعة 7 مساءً و16 دقيقة.

أما في محافظة مطروح فتكون صلاة التراويح بعد صلاة العشاء التي تؤذن في تمام الساعة 7 مساءً و 36 دقيقة.

وفي محافظة الشرقية تأتي صلاة التراويح بعد صلاة العشاء المقررة في 7 مساءً و19 دقيقة.

وفي محافظة كفر الشيخ تأتي صلاة التراويح بعد صلاة العشاء المقررة في تمام الساعة 7 مساءً و21 دقيقة.

أما محافظة الدقهلية فتاتي صلاة التراويح عقب صلاة العشاء المقررة في تمام الساعة 7 مساءً و19 دقيقة.

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بقلم آية حسنين