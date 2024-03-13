موعد صلاة التراويح اليوم الأربعاء 13-3-2024
كتب:
آية حسنين
12:29 م | الأربعاء 13 مارس 2024
صلاة التراويح
يرغب الكثير من المسلمين في مختلف المحافظات في معرفة موعد صلاة التراويح اليوم الأربعاء 13-3-2024، ثالث أيام شهر رمضان الكريم 1445 هـ، من أجل أداء الصلاة في مواعيدها المحددة من قِبل الهيئة العامة للمساحة المصرية.
موعد صلاة التراويح اليوم الأربعاء 13-3-2024
وحددت الهيئة موعد صلاة التراويح اليوم الأربعاء 13-3-2024 في مختلف المحافظات من خلال تحديد إمساكية خاصة بكل محافظة.
موعد صلاة التراويح في القليوبية الأربعاء
وجاءت موعد صلاة التراويح في محافظة القليوبية بعد صلاة العشاء مباشرةً، والمقررة في 7 مساءً و20 دقيقة.
موعد صلاة التراويح في المنيا الأربعاء
تقام صلاة التراويح في محافظة المنيا بعد صلاة العشاء، المقررة في 7 مساءً و20 دقيقة.
وفي محافظة بورسعيد تكون صلاة التراويح بعد صلاة العشاء التي تبدأ الساعة 7 مساءً و16 دقيقة.
أما في محافظة مطروح فتكون صلاة التراويح بعد صلاة العشاء التي تؤذن في تمام الساعة 7 مساءً و 36 دقيقة.
وفي محافظة الشرقية تأتي صلاة التراويح بعد صلاة العشاء المقررة في 7 مساءً و19 دقيقة.
وفي محافظة كفر الشيخ تأتي صلاة التراويح بعد صلاة العشاء المقررة في تمام الساعة 7 مساءً و21 دقيقة.
أما محافظة الدقهلية فتاتي صلاة التراويح عقب صلاة العشاء المقررة في تمام الساعة 7 مساءً و19 دقيقة.