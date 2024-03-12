مسلسل بابا جه الحلقة 2.. أكرم حسني يكذب على أم زياد

مسلسل بابا جه الحلقة 2، بدأت الحلقة الثانية من مسلسل بابا جه، بأكرم حسني «هشام»، يجلس مع فريال يوسف «أم الطفل زياد»، الذي قال «أنا هاخده»، في الحلقة الأولى من المسلسل في الاحتفالية الخاصة بمدرسة ابنته «جودي».

مسلسل بابا جه الحلقة 2

وسألته أم الطفل زياد إذا كان بإمكانه أن يذهب يوم كل أسبوع إلى زياد في المنزل ليجلس معه، فلما رد عليها قال لها: «أنا وقتي ضيق أوي»، فقالت له: «إزاي أنا عرفت من جروبات الأمهات على مواقع السوشيال ميديا، إنك عاطل عن العمل منذ عامين ونصف».

مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه، يشارك فيه مجموعة من الفنانين، على رأسهم النجم أكرم حسني، نسرين أمين، محمود البزاوي، مصطفى غريب، والفنانة التونسية فريال يوسف، وإخراج خالد مرعي، وتأليف وائل حمدي.

مسلسل بابا جه

تعرض شاشة dmc مسلسل بابا جه ، بطولة أكرم حسني فى تمام الساعة 7:45 مساء، في نفس وقت عرضه على منصة watch it.