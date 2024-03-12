مسلسل بابا جه الحلقة 2.. أكرم حسني يهدر أموال أسرته للترفيه عن نفسه

أب مهمل وعاطل لـ3 سنوات بعد استغناء شركته عنه بسبب أزمة كورونا، هكذا ظهر أكرم حسني في الحلقة من مسلسل بابا جه، مجسدًا شخصية هشام، الذي يكسر حصالة ابنته «جودي» بعد أن كانت تدخر مصروفها لشراء فستان تنكري لحضور إحدى الحفلات بمدرستها، وكل ذلك من أجل تناول البيتزا.

انهيار ابنة أكرم حسني

وتنهار «جودي» عند معرفتها بما فعله والدها، الذي يقرر تعويضها عن تلك النقود، ويعدها بشراء فستان الحفل لها، لكن يجد الظروف أقوى منه ويعجز عن شراء ما وعد ابنته به بسبب ارتفاع ثمنه إذ يبلغ 800 جنيه.

ويدخل «هشام» في مشاجرات ومشادات مع زوجته نسرين أمين التي تعمل من أجل سد احتياجات المنزل، إذ ترغب «أمين» بأن يبحث زوجها عن العمل بدلًا من الاعتماد على دخلها الشهري.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه على قناة dmc

ويُعرض مسلسل بابا جه المكون من 15 حلقة، في النصف الأول من شهر رمضان المبارك على قناة dmc في الساعة 7:45 مساءً، والإعادة على قناة dmc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، كما يُعرض المسلسل أيضا على منصة Watch it.