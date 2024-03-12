جذب مسلسل «بابا جه» قطاعا كبيرا من الجمهور بعد عرض الحلقة 1، وبدأ المشاهدون البحث عن موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 2 على قناة dmc اليوم، حيث ينتمي لفئة مسلسلات الـ15 حلقة، ويعتبر من المسلسلات الكوميدية القصيرة والساخرة.

موعد عرض مسلسل بابا جه الحلقة 2 على قناة dmc اليوم

ويأتي موعد عرض الحلقة 2 مسلسل بابا جه على قناة DMC اليوم حصريا الساعة 7:45 مساء، وعلى قناة «DMC دراما» الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة «watch it» بالتزامن مع العرض على DMC الساعة 7:45 مساء.

أحداث مسلسل بابا جه

تدور أحداث المسلسل حول شخصية هشام، وهو رجل في الأربعينيات من عمره يعمل مديرًا تنفيذيًا في أحد الفنادق العالمية، لكن عندما يُطرد من الفندق تتغير حياته إلى الأبد، وينتهي به الأمر عالقًا في منزله إلى الأبد.

مسلسل «بابا جه» بطولة الفنان أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني، من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.