مسلسل بابا جه الحلقة 2.. أكرم حسني يرتكب جريمة غير متوقعة

ينتمي مسلسل بابا جه لنوعية المسلسلات الـ15 حلقة، وهو من المسلسلات الكوميدية القصيرة والساخرة، ونجح في جذب قطاع كبير من الجماهير بعد عرض الحلقة الأولى، ما دفعهم إلى البحث عن مسلسل بابا جه الحلقة 2 على قناة dmc في رمضان 2024، المقرر أن تتضمن العديد من المفاجآت خاصة بعد النهاية التي شهدتها الحلقة الأولى.

مسلسل بابا جه الحلقة 2

ويأتي موعد مسلسل بابا جه الحلقة 2 بشكل حصري على شاشة قناة DMC الساعة 7:45 مساء، وعلى قناة «DMC دراما» الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة «watch it» بالتزامن مع العرض على DMC الساعة 7:45 مساء.

ظهر هشام «أكرم حسني» في بداية الحلقة 1 من مسلسل بابا جه، برفقة إياد البواب، كما ظهرت ابنته جودي في حالة من الانهيار بعد أن فوجئت بفتح والدها «أكرم حسني» الحصالة الخاصة بها بعد أن جمعت مبلغا من المال 600 جنيه لشراء لبس تنكري الملكة المتوجه لحفلتها في المدرسة، إلا أنه لم يستطع شراء الفستان لها بعدما فوجئ بأن سعره أصبح بـ 800 جنيه.

أحداث مسلسل بابا جه

وحاول «أكرم حسني» في مشهد الحلقة 1 من مسلسل بابا جه لمحاولة شراء فستان الملكة لابنته ولكن فوجئ أنّ سعره 800 جنيه ولكن حاول شراءه بـ200 جنيه ورفض صاحب المحل، وبعدها ظهر أوتاكا في محاولة إرضاء جودي بفستان الفراوة لكنها ترفض، وتنتهي أحداث الحلقة بعد أن اختارت جودي والدها أكرم حسني في فقرة العطاء للإستغناء عنه بعد أن سرق فلوسها في الحصالة.

مسلسل «بابا جه» بطولة الفنان أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني، من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.