كشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية الإماراتية، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024، ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024

وأوضحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بالإمارات، موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024 لتنظيم وقت الطاعات وقراءة القرآن والمحافظة على الدوام وساعات العمل المخصصة.

وأشارت الهيئة العامة إلى أنّ موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024، سيكون عند تمام الساعة 6:33 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3- 2024

ونشرت الهيئة العامة مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024، كما يلي.

موعد أذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 5:17 صباحًا.

وقت الشروق: يأتي في تمام الساعة 6:30 صباحًا.

موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 12:34 ظهرًا.

موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:57 عصرًا.

موعد أذان المغرب: يرفع في تمام الساعة 6:33 مساءً.

موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:47 مساء.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3- 2024

وأضافت الهيئة أنّ موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأربعاء سيختلف عن موعد الأذان في نهاية الشهر حيث يصل إلى الساعة 6:45 مساء، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024، 13 ساعة و16 دقيقة.