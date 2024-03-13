موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024
كتب:
أحمد إبراهيم
11:58 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024
كشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية الإماراتية، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024، ثالث أيام شهر رمضان المبارك.
موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024
وأوضحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بالإمارات، موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024 لتنظيم وقت الطاعات وقراءة القرآن والمحافظة على الدوام وساعات العمل المخصصة.
وأشارت الهيئة العامة إلى أنّ موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024، سيكون عند تمام الساعة 6:33 مساءً.
موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3- 2024
ونشرت الهيئة العامة مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024، كما يلي.
موعد أذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 5:17 صباحًا.
وقت الشروق: يأتي في تمام الساعة 6:30 صباحًا.
موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 12:34 ظهرًا.
موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:57 عصرًا.
موعد أذان المغرب: يرفع في تمام الساعة 6:33 مساءً.
موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:47 مساء.
موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3- 2024
وأضافت الهيئة أنّ موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأربعاء سيختلف عن موعد الأذان في نهاية الشهر حيث يصل إلى الساعة 6:45 مساء، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم الأربعاء 13-3-2024، 13 ساعة و16 دقيقة.