أعلن مركز الفلك الدولي موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 11-3-2024، وهو أول أيام شهر رمضان المبارك، الذي يهتم فيه الأهالي بتأدية صلاة التراويح في المساجد، والإكثار من الطاعات في ظل أجواء إيمانية وروحانية مع بداية الشهر الكريم.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 11-3-2024

أعلنت وزارة الأوقاف الإماراتية أنّ موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 11-3-2024، ضمن مواقيت الصلاة في أول يوم من شهر رمضان لعام 1445 هجريًا، ومن المقرر رفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:27 مساءً.

موعد أذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 5:16 دقيقة صباحًا.

وقت الشروق: يأتي في تمام الساعة 6:32 صباحًا.

موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 12:34 ظهرًا.

موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:57 عصرًا.

موعد أذان المغرب: يرفع في تمام الساعة 6:27 مساءً.

موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:57 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 11-3-2024

أوضحت الوزارة أن وقت موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 11-3-2024 سيكون في تمام الساعة 6:35 مساءً، وسيختلف موعد الأذان خلال نهاية الشهر.

وخلال شهر رمضان في مدينة أبو ظبي بالإمارات، يتجاوز عدد ساعات الصيام 13 ساعة.