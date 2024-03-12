دعاء قبل أذان المغرب للصائم.. أدعية مستجابة احرص عليها

يعتبر وقت الإفطار من الأوقات الخيرة التي تمر في اليوم، ويهتم العديد من المواطنين باستغلال هذا الوقت في الدعاء، حيث أن هذا الوقت من اليوم تكون احتمالية استجابة الدعاء خلاله أكبر، وفي السطور التالية توضح «الوطن» دعاء قبل أذان المغرب للصائم.

دعاء قبل أذان المغرب للصائم

وعن دعاء قبل أذان المغرب للصائم، قال عبدالحميد الاطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ هذه الساعة من اليوم ساعة خيرة لا بد أن يستغلها العباد في الدعاء لله سبحانه وتعالى بكل ما يرغبون من خير الدنيا والآخرة.

وأشار خلال حديثه عن دعاء قبل أذان المغرب للصائم، إلى عدم وجود صيغة معينة لهذا الدعاء على العبد أن يلتزم بها، بل يمكن ترديد ما يخطر على بال المواطن من أدعية، وأن يخاطب الله سبحانه وتعالى بما يخطر على باله وقلبه.

دعاء قبل أذان المغرب

ولفت إلى وجود العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها ضمن دعاء قبل اذان المغرب للصائم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم احفظنا من البلاء وأحفظنا من السلب بعد العطاء وقنا يامولانا شماتة الأعداء انك رب الأرض والسماء ربي ورب كل شيء بيدك الملك وانت على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها خير نصير.

- اللهم اغننا بالعلم، وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، يا من يكفي من كل أحد، ولا يكفي عنه أحد، يا أحد من لا أحد له، يا سند من لا سند له، انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك، وسدت الطرق إلا إليك، فكن لنا مما نحن فيه وأعنا علي ما نحن عليه، بجاه وجهك الكريم، وبحق محمد صلي الله عليه وسلم عليك آمين.

دعاء قبل اذان المغرب للصائم المستحب

ولفت إلى أن هناك بعض الأدعية المستحب استعمالها في هذا التوقيت، وعن دعاء قبل اذان المغرب للصائم المستحب، قال الاطرش:

- وعلينا أن نركز في دعاء قبل آذان المغرب في رمضان على الدعوات بأن يفرج الله عنا كل كرب وهم ونقول يا غياثي عند كل كربة، ومجيبي عند كل دعوة، ومعاذي عند كل شدة، ويا رجائي حين تنقطع حيلتي سبحانك يالله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

- اللهم انى ادعوك الله وادعوك الرحمن وادعوك البر الرحيم وادعوك بأسمائك الحسنى كلها ماعلمت منها وما لم أعلم أن تغفر لي ذنبي وتفرج كربي وتقضي دينى وتيسر امرى.