في ذكرى رحيل البابا كيرلس.. الكنيسة تستعرض أبرز أعمال البطريرك الـ116

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت 9 مارس، بالذكار الـ53 لوفاة البابا كيرلس السادس، البطريرك الـ116 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

أعمال البابا كيرلس في الكنيسة

وسلط المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الضوء على أبرز إنجازات البابا كيرلس السادس، في الكنيسة وهي:

- لم يكن متعارفًا في الكنيسة أن يصلي البطريرك القداس الإلهي يوميًا، ولكن في عهد البابا كيرلس السادس أصبحت إقامة القداسات بشكل يومي أمرًا طبيعيًا، إذ وصل عدد القداسات التي ترأسها البابا كيرلس لـ12 ألف قداس.

- لم يكن قبل عهد البابا كيرلس السادس تمثيلا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية خارج مصر، ولكنه أدخل خدمة من خلال الآباء الكهنة في بلاد المهجر.

- كانت الصلوات (الليتورجية) في الكنيسة باللغة القبطية والعربية، ولكن تم ترجمتها في عهد البابا الـ 116 إلى اللغات الأجنبية.

- لم يكن في مصر أي رفات للقديس مار مرقس الرسول، لكنه استطاع إعادة جزء من رفات القديس مار مرقس الرسول.

- لم توجد كنائس قبطية أرثوذكسية في بلاد المهجر، في عهد البابا كيرلس تأسست كنائس أرثوذكسية في بلاد المهجر أمريكا وكندا وأوروبا.

- لم يكن لدى الكنيسة أساقفة عامين، ولكن قام البابا كيرلس السادس بتأسيس الأسقفيات العامة، لأول مرة في تاريخ الكنيسة وسام أساقفة عموم.