أندية عالمية توجه رسائل دعم إلى اللاعب أحمد رفعت.. أبرزها ميلان الإيطالي وأستون فيلا

حالة من الحزن الشديد يعيشها جماهير كرة القدم حول العالم، بعد واقعة اللاعب أحمد رفعت جناح فريق مودرن فيوتشر، الذي سقط مغشيا عليه بطريقة مفاجئة داخل الملعب إثر بعد التعرض لأزمة قلبية.

العديد من فرق العالم وجهوا رسائل دعم إلى اللاعب المصري، أبرزهم فريق ميلان الإيطالي، ونادي أستون فيلا الإنجليزي، بالإضافة إلى الرسائل التي كتبها الأهلي والزمالك، فماذا قالت فرق العالم عن واقعة أحمد رفعت؟.

الصفحة الرسمية لنادي أستون فيلا الإنجليزي، نشرت عبر فيسبوك رسالة دعم موجهة للاعب أحمد رفعت قائلين: «كل أمنياتنا بالشفاء العاجل للاعب المصري أحمد رفعت».

أما نادي إي سي ميلان الإيطالي نشر عبر الصفحة الرسمية بموقع إكس، رسالة دعم للاعب نادي فيوتشر المصري أحمد رفعت قائلين: «قلوبنا مع عائلة اللاعب المصري أحمد رفعت، وتمنياتنا له بالشفاء العاجل».

لم يغب النادي الأهلي المصري عن المشهد، إذ نشرت الصفحة الرسمية للنادي صورة اللاعب أحمد رفعت قائلين: «خالص دعواتنا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للاعب فيوتشر أحمد رفعت».

الزمالك يدعم لاعبه السابق

أما نادي الزمالك المصري أيضًا لم ينس لاعبه السابق، وعلق النادي على الصفحة الرسمية للفريق رسالة دعم تفيد: «خالص دعواتنا بالشفاء العاجل للاعبنا السابق أحمد رفعت».

واقعة أحمد رفعت

كان اللاعب أحمد رفعت قد أثار الذعر بعد سقوطه في مباراة مودرن فيوشتر والاتحاد السكندري دون الاشتراك مع أحد من اللاعيبين، وانتقل على إثر الواقعة إلى المستشفى، وهو محجوز الآن في غرفة العناية المركزة.