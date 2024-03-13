للحوامل.. تناول الأطعمة الغنية بالماء يمنع الإجهاد فى الصيام

«الإكثار من تناول المياه خلال فترة الإفطار، والحرص على تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الماء، وتجنّب الإجهاد والعمل فى درجات الحرارة المرتفعة، وعدم الإفراط فى تناول الحلويات، إضافة إلى أهمية تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبات صغيرة»، مجموعة ضوابط حدّدتها وزارة الصحة للسيدات الحوامل الراغبات فى صيام شهر رمضان، لضمان صيام صحى وآمن دون مضاعفات صحية.

«عدم اتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن خلال فترة الحمل»، تحذير رسمى وجّهته «الصحة» للسيدات الحوامل خلال رمضان، مؤكدة أهمية استشارة الطبيب قبل الصيام، والإفطار فور الشعور بالتعب، كما شدّدت على أهمية البُعد عن المخللات، حيث إنها تساعد فى ارتفاع ضغط الدم.

السيدة الحامل التى تعانى من الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب ليس عليها صيام، وفى حالة الغثيان والقىء يجب الإفطار فوراً، خاصة من تكون فترة حملها ما بين الشهرين الثامن والتاسع، حيث إن الجنين يحتاج إلى سعرات حرارية، هذه الحالات حدّدت وزارة الصحة أنها ممنوعة من الصيام بالنسبة للسيدات الحوامل، نظراً لتوقع وجود مضاعفات صحية عليهن وعلى الجنين.

وتحرص وزارة الصحة، خلال شهر رمضان، على تقديم النصائح والإرشادات لكل الفئات العمرية لصيام صحى وآمن، فى إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبُعد عن السلوكيات الخاطئة التى لها أضرار على أجهزة الجسم.