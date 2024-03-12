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الكشف على 1040 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة

كتب:

إحسان شعبان
09:50 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
قافلة طبية في البحيرة

قافلة طبية في البحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور هاني جميعة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية بقرية الأمراء بكفر الدوار، على مدار يومين، تم خلالها الكشف على 1040 مواطنًا مجانا، من خلال 8 عيادات طبية.

قافلة طبية مجانية في البحيرة 

وتنوعت أعمال القافلة بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «الباطنة 275 - عيادة الأطفال 235 - الجراحة 134 - النساء 94 - تنظيم الأسرة 37 - العظام 193 - الأسنان 72».

كما شهدت القافلة وجود معملين للدم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وكذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين

جاءت القافلة في إطار الارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني محافظة البحيرة، خاصة المناطق المحرومة من الخدمة الصحية داخل القرى والعزب والنجوع لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية لهم بالمجان.

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بقلم إحسان شعبان