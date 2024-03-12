قنوات مسلسلات رمضان 2024.. أين يعرض الحشاشين؟

قائمة كبيرة من مسلسلات رمضان هذا العام، تُعرض على شاشات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ أن وصلت الأعمال الفنية إلى 20 مسلسلا من فئة الـ30 حلقة والـ15 حلقة، لذا نرصد في السطور التالية قنوات مسلسلات رمضان 2024، وتعرض أيضًا على منصة watch it.

قنوات مسلسلات رمضان 2024

تعرض قناة DMC، عددا من المسلسلات وهي مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، ومسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني، ومسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي، بالإضافة إلى مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني، ومسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللي كريم، ومسلسل بدون سابق إنذار بطولة الفنان آسر ياسين، ومسلسل مليحة بطولة دياب.

مسلسلا على قناة CBC

ومن ضمن قنوات مسلسلات رمضان 2024، قناة CBC إذ أن يتم عرض عليها كل من مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد، ومسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا، ومسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ومسلسل بقينا اتنين بطولة الفنان شريف منير، ومسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر، ومسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج.

مسلسلات على قناة ON

كما تعرض قناة ON، مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد المكي، ومسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، ومسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، ومسلسل كامل العدد +1 بطولة الفنانة دينا الشربيني ومسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال، ومسلسل مليحة بطولة دياب.

وتعرض قناة الحياة مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، ومسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج.