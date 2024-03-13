موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأربعاء 13-3-2024.. ثالث أيام رمضان

يستعد المسلمين لتناول سحور ثالث أيام الصوم، قُبيل انطلاق موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأربعاء 13-3-2024 والذي تفصلنا عنه ساعات قليلة فقط، فيما يولي الجميع أهمية كبرى لصلاة الفجر لذلك يحرصون على معرفة مواقيت صلاة الفجر في موعدها قبل شروق الشمس، والدعاء قبل أدائها وبعده، نظرًا لكونه وقتًا يُجاب فيه الدعاء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأربعاء 13-3-2024 الموافق ثالث أيام شهر الصوم، وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 1445، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها لمتابعيها وقرائها في كل مكان.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم

ويعلن موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم، بدء ثالث أيام شهر رمضان 2024 رسميًا، إذ يأتي مبكرًا عن موعد أذان الفجر في الفيوم أمس بمقدار دقيقة واحدة فقط، كما تزداد عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 13-3-2024 في الفيوم بمقدار دقيقتين مقارنةً بالأمس.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الأربعاء 13-3-2024

ويرفع أذان الفجر اليوم في الفيوم الأربعاء 13-3-2024 والموافق ثالث أيام شهر الصوم، في تمام الساعة 4:43 فجرًا، بحسب ما ورد في إمساكية رمضان 2024، فيما يبدأ موعد السحور اليوم في الفيوم خلال الفترة من 2:23 وحتى 4:22، فيما يبدأ وقت الإمساك في الفيوم اليوم 4:23 فجرًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

وكشفت الإفتاء في بيان سابق لها، إنّ موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم، يبدأ بالتزامن مع امتداد اللون الأبيض في السماء والذي يعرف بالفجر الصادق، وينتهي مع بدء شروق الشمس.

عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 13-3-2024 في الفيوم نحو 13 ساعة و41 دقيقة بزيادة مقدارها دقيقتين مقارنةً بأمس الثلاثاء.

إمساكية رمضان 2024 في الفيوم

وتأتي إمساكية رمضان 2024 في الفيوم والتي تكشف مواقيت الصلاة اليوم، وعدد ساعات الصيام، وموعد السحور والإفطار، فضلًا عن موعد الإمساك وذلك طوال أيام شهر رمضان المبارك، وذلك وفقًا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية، إذ تأتي كالآتي:

الشروق في الفيوم الساعة كم؟

وفيما يخص موعد شروق الشمس اليوم في الفيوم، فإنّه يكون في تمام الساعة 6:11 صباحًا.