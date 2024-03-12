موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء 12-3-2024.. ثان أيام رمضان

مع انتهاء أول أيام الصيام، يتناول الآلاف السحور، استعدادًا لبدء ثاني أيام شهر رمضان المبارك في الفيوم اليوم الثلاثاء 12-3-2024.

ويحرص الجميع على معرفة مواقيت الصلاة اليوم، لأدائها في مواعيدها ابتغاءً لرضوان الله ورحمته، خاصةً خلال أيام الصيام الأولى، إذ يشتهر شهر رمضان المبارك بأنّ أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء 12-3-2024 والموافق ثاني أيام الصوم المبارك، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم

وكشفت إمساكية رمضان 2024 محافظة الفيوم، تفاصيل موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الثلاثاء 12-3-2024، والذي يأتي مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة مقارنةً بموعده أمس الإثنين، فضلًا عن مواقيت الصلاة، وموعد الإمساك والسحور، بالإضافة إلى وقت صلاة الفجر بالتفصيل، طوال أيام شهر رمضان المبارك، وذلك تيسيرًا على المواطنين.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الثلاثاء 12-3-2024

وبحسب إمساكية رمضان 2024، فأنّ أذان الفجر اليوم في الفيوم الثلاثاء 12-3-2024 يرفع في تمام الساعة 4:44 فجرًا، بينما يكون وقت الإمساك اليوم في الفيوم، في تمام الساعة 4:24 فجرًا، بينما يبدأ وقت السحور اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 2:25 بعد منتصف الليل.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

ويكون وقت وموعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم بحسب دار الإفتاء في بيان سابق لها، فإنّ وقت صلاة الفجر يبدأ بظهور الفجر الصادق أي امتداد اللون الأبيض في الأفق بدءًا من الشمال وحتى الجنوب، وينتهي بشروق الشمس مباشرة.

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 12-3-2024

وفيما يخص عدد عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 12-3-2024 في الفيوم، فأنّه يزداد بمقدار دقيقة مقارنة بعدد ساعات الصيام أمس الإثنين، إذ يبلغ اليوم نحو 13 ساعة و39 دقيقة.

موعد الشروق في الفيوم اليوم الثلاثاء

ويحل موعد شروق الشمس في الفيوم اليوم الثلاثاء 12-3-2024 الموافق ثاني أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 6:11 صباحًا، معلنًا انتهاء وقت الفجر رسميًا.