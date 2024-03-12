مسلمون حول العالم.. يمني: علماء «الأزهر» ينيرون شهر الطاعات في أمريكا

أكثر من 26 عاماً قضاها سامى الجبرى شاب أمريكى من أصول يمنية فى الولايات المتحدة الأمريكية، اختلطت عليه المشاعر والذكريات وبات لا يتذكر شيئاً عن ماضيه مع شهر رمضان فى بلده الأم، ولكن يحفظ عن ظهر قلب تفاصيل أيام الشهر الفضيل فى المدة الزمنية التى قضاها فى ولاية نيويورك التى عاش فيها منذ عام 1998، يحكى «الجبرى» طقوسه فى رمضان بالولايات المتحدة، والتى تختلف من عام إلى آخر، فأحياناً يحل شهر الطاعات فى البرد القارس، حيث يتناول الإفطار باكراً، ولا يتأخر فى السحور، الأمر الذى يهون مشقة الصيام.

يقول الشاب الأمريكى إنه يواجه مشكلة حال قدوم رمضان فى فصل الصيف، حيث يصوم 16 ساعة يومياً، من الساعة الـ5 صباحاً حتى 8.30 مساءً، والذى يوافق موعد غروب الشمس، فيتناول الإفطار طبقاً للتوقيت المحلى، فهناك لا يسمع الأذان، وأحياناً كثيرة يتناول إفطاره وقت دوامه فى العمل، ويكون محظوظاً إذا كان معه فى العمل مسلم، فيتبادلان الإفطار، يقول «الجبرى» إن الأمريكيين قد يراعون مشاعر المسلمين فى طقوس الشهر الفضيل ويمنحونهم أوقاتاً للإفطار وللصلاة، وقد لا يحدث ذلك، وإن كان صاحب العمل مسلماً، مشيراً إلى أن أصحاب الأشغال من المسلمين اليمنيين يحضرون للعاملين معهم إفطاراً يمنياً تصنعه زوجاتهم من أجل نيل الثواب.

ولفت إلى أن الجاليات المسلمة تجتمع فى رمضان فى أماكن تجمعات معروفة، يتناولون فيها الإفطار الجماعى ويصلون التراويح وينعمون بأجواء رمضانية رائعة، حيث يجتمع أبناء الدين الحنيف من مختلف الأشكال والجنسيات لإحياء شعائر الشهر الكريم، ولكن قد لا يستطيع الكثيرون الذهاب إليهم، نظراً لأوقات عملهم.

وأشاد «الجبرى» بنشاط علماء الأزهر الشريف فى رمضان بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ينتشر القراء المصريون ومشايخ الأزهر الموفدون إلى المراكز الإسلامية فى مناطق تجمع المسلمين، ليقيموا الشعائر والندوات والاحتفالات، متابعاً: «الأجواء فى هذه المراكز تكون أكثر من رائعة، ويحرص الكثير من المسلمين على حضورها، حيث تُعد موسماً لا يتكرّر إلا فى رمضان». وكشف الشاب الأمريكى صاحب الأصول اليمنية عن بعض العادات الطيبة لأقرانه من اليمنيين فى الولايات المتحدة خلال شهر الصيام، حيث يحرص أبناء الجالية اليمنية على إهداء جيرانهم من غير المسلمين الطعام والحلوى فى رمضان.

وأشار «الجبرى» إلى الوجود الأمنى المكثّف للشرطة الأمريكية فى رمضان، خاصة فى محيط المساجد لحماية المسلمين من المتطرفين وأعمال العنف، إذ يصل الأمر أحياناً إلى إغلاق الشوارع التى بها المساجد وتجمّعات المسلمين، وكشف عن أن أفضل أكلة يمنية يُفضل تناولها فى رمضان هى «السمبوسة» و«باقية» وشوربة الدجاج أو اللحم.