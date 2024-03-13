نجاح ملحوظ حققه الفنان يحيى الفخراني في أول حلقتين من مسلسله الجديد، الذي يعود من خلاله إلى الساحة الدرامية بعد غياب، من خلال قصة اجتماعية كوميدية مليئة بالإثارة والتشويق والمفاجآت، ليجذب الجمهور إلى متابعة الأحداث والسؤال عن مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc في رمضان 2023 الحلقة 3.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 3، تبدأ من الساعة 6 وربع مساء للعرض الأولى للحلقة، بينما تكون الإعادة في تمام الساعة 12 ظهرا، و5 صباحا يوميا.

عتبات البهجة الحلقة 3

وانشغل الجمهور بموعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 3 على قناة «dmc»، بعد الصدى الواسع الذي حققه المسلسل بعد عرض الحلقات الأولى له، إذ يسلط المسلسل الضوء على مشكلة الدروس الخصوصية، وأيضًا الشراكة في عدد من الأعمال التي وضعت يحيى الفخراني «بهجت» في ورطة كبيرة.

ودخل الفخراني والذي يجسد شخصية «بهجت الأنصاري»، وهو رجل سبعيني متقاعد، له العديد من الشراكات في سنتر دروس خصوصية، ومشارك ايضًا في كشك لبيع الحلويات، وهو الذي وضعه في ورطة كبير في الحلقة الثانية من المسلسل، بسبب ارتكاب أحد الأشخاص جريمة قتل مستخدما خط محمول مسجلا باسمه، كان قد اشتراه من الكشك.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة من بطولة كل من الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح.